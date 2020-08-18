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ضبط 63 كيلو جمبري وكابوريا فاسدة في دمياط

كتب:

سهاد الخضري
12:32 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الضبطية

الضبطية

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط، حملة تفتيشية للتفتيش على المجازر، برئاسة الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة دينا طلعت العيسوي رئيس قسم التفتيش بالإدارة بالاشتراك مع التموين والصحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 63 كيلو جرام، من الجمبري والكابوريا الفاسدة والكبدة مجمدة مستوردة دون بيانات ودواجن مجهولة المصدر.

جرى التحفظ على المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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