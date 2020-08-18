ضبط 63 كيلو جمبري وكابوريا فاسدة في دمياط

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط، حملة تفتيشية للتفتيش على المجازر، برئاسة الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة دينا طلعت العيسوي رئيس قسم التفتيش بالإدارة بالاشتراك مع التموين والصحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 63 كيلو جرام، من الجمبري والكابوريا الفاسدة والكبدة مجمدة مستوردة دون بيانات ودواجن مجهولة المصدر.

جرى التحفظ على المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.