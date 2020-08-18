مجلس الوزراء يستجيب لاستغاثة مسنة بالأقصر تعيش في "بيت من الطوب اللبن"

تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مشاركة إيجابية من أحد المواطنين بمحافظة سوهاج، تناولت استغاثة مواطن من صعوبة الحالة المعيشية وحالة المسكن التي تعاني منه مواطنة مسنة تدعى "فتحية.ج. ا" تبلغ من العمر 75 عامًا، ومقيمة بمفردها بقرية "الزينية" بمحافظة الأقصر.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنَّ التعامل مع هذه الاستغاثة يعد نموذجًا للجهود التي تبذلها منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لفتح قنوات التواصل بين المواطن والحكومة، موضحاً أنَّه بعرض موضوع الاستغاثة على المسؤولين بوزارة التضامن الإحتماعي، وبالتنسيق مع المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وفي ضوء توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن سرعة دعم كل الأسر والشرائح الفقيرة، فقد تم بحث ودراسة حالة المواطنة المسنة محل الاستغاثة.

وحسب "الرفاعي"، توجه الفريق المكلف من مديرية التضامن الإجتماعي بالأقصر، وتبين أنَّ المواطنة أرملة مسنة تبلغ من العمر 75 عامًا، وتحصل على معاش كرامة 450 جنيهًا شهريًا، علمًا بأنّ المواطنة تقيم بمفردها بمنزل ريفي بسيط مبني من الطوب اللبن وليس به أي أثاث أو أدوات كهربائية، كما أن المنزل يحتاج إلى إعادة تأهيل وبناء.

وأضاف "الرفاعي"، أنَّه تمّ اتخاذ مجموعة من الإجراءات في إطار التعامل الفوري مع الاستغاثة، موضحاً أنه جارٍ صرف مساعدة مالية بموجب استمارة تكافل اجتماعي رقم 33 بتاريخ 12 أغسطس والمرسلة لمؤسسة التكافل الاجتماعي برقم صادر 572 بتاريخ 12 أغسطس لربطها وإنهاء إجراءات الصرف لمساعدة المواطنة، وكذا صرف مبلغ نقدي وبعض المواد الغذائية من الإدارة الإجتماعية، فضلاً عن أنه جارٍ تسليم المواطنة بوتاجاز 5 شعلة من جمعية "أبناء البلد للتنمية".

كما تضمنت الإجراءات عمل بحث اجتماعي للمواطنة وإرساله مع صورة المنزل لجمعية الأورمان بالأقصر لمساعدة المواطنة في إعادة تأهيل المنزل، وكذا التنسيق مع جمعية "مصر الخير" لصرف مواد غذائية للمواطنة شهريا، فضلاً عن تسليم المواطنة سرير خشبي عرض 120 سم بالمرتبة والمفروشات، إضافة إلى مبلغ مالي من جمعية منافع الخير بـ"الزينية" بحري بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما يرد من شكاوي واستغاثات للمواطنين إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وخاصة ما يتعلق منها بالنواحي الإنسانية، وتأكيداً لسرعة التنسيق مع المسؤولين بالجهات الحكومية المختلفة لإزالة أسباب تلك الشكاوي والاستغاثات لرفع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.