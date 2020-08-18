إحباط تهريب 530 ألف عبوة سجائر بـ18 مليون جنيه بميناء الإسكندرية

أكّدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، استيراد أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية) رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها عبارة عن مستلزمات مصانع، وأخفى ضمن مشمولها أصناف محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

وتمّ تشكيل لجنة أمنية بالإشتراك مع الجهات المعنية أسفرت أعمالها عن ضبط (1200 كرتونة سجائر بـ530 ألف علبة سجائر) مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ومحظور دخولها البلاد.

وتقدر القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بـ18 مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.