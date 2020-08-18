طقس مائل للحرارة رطب غدا والرياح تنشط أحيانا على غرب البلاد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، ويسود طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية.

وأضاف الخبراء أنّه يسود طقس حار نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على جنوب سيناء، ويكون حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على شمال الصعيد، معتدل على جنوبه، ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 25

بلطيم 31 25

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 26

دمياط 31 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 24

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 36 25

نخل 35 19

نويبع 38 29

طابا 36 27

كاترين 33 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 29

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 27

قنا 41 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 29

إدفو 42 29

أبو سمبل 39 27

الوادي الجديد 40 28

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 29

حلايب 34 30

رأس حدربة 33 30