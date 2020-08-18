الأرصاد الجوية: طقس الأربعاء مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الأربعاء، مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية تشهد طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، مائلا للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80 %.

وأضاف الخبراء أن شمال الصعيد وجنوب سيناء يشهدان طقسا حارا والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد يوجد طقس شديد الحرارة. وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، ومطروح العظمى 30 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 27، وقنا العظمى 41 والصغرى 27، والأقصر العظمى 42 والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 والصغرى 29.