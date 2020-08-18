"مياه الدقهلية" تجري تحاليل المواد المخدرة للعاملين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم، إجراء تحاليل المواد المخدرة للعاملين بها.

وبحسب بيان الشركة، فإن لجنة مشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العدل، ومديرية الطب الشرعي بالدقهلية، تشكلت لإجراء تحاليل للعاملين بالشركة للكشف عن المواد المخدرة.

وذكرت الشركة أنها أجرت تحاليل لعدد من العاملين بديوان عام الشركة، ومحطة معالجة صرف صحي الديوان، وسيتم استكمال إجراء التحاليل لباقي العاملين تباعًا.