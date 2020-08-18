محافظ قنا يكرم أوائل الثانوية العامة (صور)

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك في حضور الدكتور خالد صبري، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والطلاب وأسرهم.

قدم الداودي التهنئة للطلاب المتفوقين، مشيدًا بدور الأسرة في توفير المناخ المناسب الذي أتاح للطلاب تحقيق هذه النتيجة المتميزة.

ومنح المحافظ الطلاب شهادات تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لجهودهم، كما وجه الشكر للقيادات التعليمية بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وشمل تكريم المحافظ الطالبة ميرولا أشرف ذهني الحاصلة علي مجموع 409.5 علمي علوم، وحاتم مصطفى محمد الحاصل على مجموع 406.5 علمي رياضيات، محمد حمدي عبدربه الحاصل على مجموع 406.5 علمي رياضيات، عمرو عرفات جبريل الحاصل على مجموع 406 أدبي، يحيى عمر محمود الحاصل على مجموع 358.5 أدبي دمج.

وأكد الداودي خلال لقائه بالطلاب حرص المحافظة على تكريم المتفوقين من أبنائها، لتحفيزهم على استمرار مسيرة التفوق وتشجيع الطلاب الآخرين.