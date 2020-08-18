تعرف على الفئات المستثناة من قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو بدءًا من يوم أمس على كل الخطوط، ليرتفع سعر التذكرة من 1 - 9 محطات من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، ومن 9 - 16 محطة من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، وتذكرة من 16 - 40 محطة لـ10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.

وبالرغم من ارتفاع سعر التذكرة، فإن هناك بعض الفئات المستثناة من الزيادة نستعرضها على النحو التالي:

تذاكر ذوي القدرات الخاصة وكبار السن

سعر تذكرة المترو لجميع المناطق بالخطوط الثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط، دون مساس.

أسعار اشتراكات الطلاب

وتبلغ أسعار اشتراكات الطلاب الآتي:

ـ 33 جنيهًا لاستقلال محطات 3 مراحل لمدة 3 أشهر.

ـ 41 جنيهًا لاستقلال محطات 4 مراحل لمدة 3 أشهر.

أسعار اشتراكات كبار السن فوق الـ60 عاما

وقيمة أسعار اشتراكات كبار السن فوق الـ60 عامًا موحدة لاستقلال محطات 4 مراحل وقيمتها 135 جنيهًا لمدة 3 أشهر.

أسعار اشتراكات ذوي القدرات الخاصة

ـ 22 جنيهًا لاستقلال محطات 3 مراحل لمدة 3 أشهر.

ـ 27 جنيهًا لاستقلال محطات 4 مراحل لمدة 3 أشهر.