"القومية للأنفاق" عن ارتفاع أسعار تذاكر المترو: "السرعة والرفاهية مش ببلاش"

كشف الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن أسباب ارتفاع أسعار تذاكر المترو، موضحًا أن مترو الأنفاق يُعد استثمار مهم للغاية، كونه يوفر مميزات كثيرة جدًا للمواطن العادي، لما يتميز به المرفق من السرعة والرفاهية وتوفير الوقود وتوفير الوقت، "الحاجات دي مش ببلاش، دي بفلوس".

وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين في تذاكر مترو الأنفاق، فثمن التذاكر الحالية تكون لمن لا يستخدم المترو بشكل مستدام، وهناك توفير كبير إذا أقدم أي شخص على عمل اشتراك سواء شهري أو 3 أشهر أو لمدة 6 أشهر.

وتابع: "ذوي الاحتياجات الخاصة ثمن التذكرة لهم 50 قرش، لأي خط من الخطوط ولأي مكان".

وجرى افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وجرى عرض الخطة الاستراتيجية للدولة بخصوص مترو الأنفاق أمام الرئيس أمس.