النظر في تجديد حبس أسرة منار سامي غدا
كتب:
حسن صالح
03:10 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
منار سامي فتاة التيك توك
تنظر محكمة بنها الكلية في محافظة القليوبية برئاسة المستشار صبري البنا، غداً الأربعاء، في أمر تجديد حبس أسرة منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" للمرة الرابعة في واقعة التعدي على أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس "منار" في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
كان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر الجزئية، قرر تجديد حبس أسرة منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" 15 يوما للمرة الثالثة، في قضية اتهام والدها وشقيقها وشقيقتها بالتعدي على السلطات والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار في اتهامها بالتحريض على الفسق بعد ورود تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة وتشاجرهم مع ضابط التأمين.
ووجهت النيابة لأسرة منار، تهمة التعدي على السلطات والإخلال بالأمن.