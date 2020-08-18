النظر في تجديد حبس أسرة منار سامي غدا

تنظر محكمة بنها الكلية في محافظة القليوبية برئاسة المستشار صبري البنا، غداً الأربعاء، في أمر تجديد حبس أسرة منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" للمرة الرابعة في واقعة التعدي على أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس "منار" في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

كان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر الجزئية، قرر تجديد حبس أسرة منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" 15 يوما للمرة الثالثة، في قضية اتهام والدها وشقيقها وشقيقتها بالتعدي على السلطات والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار في اتهامها بالتحريض على الفسق بعد ورود تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة وتشاجرهم مع ضابط التأمين.

ووجهت النيابة لأسرة منار، تهمة التعدي على السلطات والإخلال بالأمن.