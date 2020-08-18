جنايات المنيا تعاقب نائب مرشد الإخوان و7 آخرين بالمؤبد غيابيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة نائب مرشد جماعة الإخوان محمود عزت و7 آخرين بالسجن المؤبد غيابيًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الشراينة" بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

كما عاقبت المحكمة 8 آخرين في ذات القضية، بالسجن 5 سنوات، وقضت بالبراءة حضوريًا لمتهم واحد.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت على 8 متهمين غياييًا بالسجن المؤبد 25 عامًا لكل منهم، بينهم نائب مرشد جماعة الإخوان محمود عزت، فيما قضت بمعاقبة 8 آخرين حضوريًا بالسجن 5 سنوات، كما قضت ببراءة المهندس "ع.ع" رئيس قطاع مياه الشرب بمركز سمالوط سابقًا.

وكانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين فى 14 فبراير 2014 بقرية الشراينة بمركز سمالوط، بتهمة تكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم، ومحاولة تخريب وضرب الاقتصاد المصرى، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب وحيازة مطبوعات من شأنها تحض على تكدير الرأى العام.

وأحال النائب العام المصري المتهمين إلى المحاكمة الجنائية مطلع عام 2015 بعدة تهم، من بينها الانتماء لجماعة إرهابية محظور نشاطها قانونًا، والتحريض على العنف وقلب نظام الحكم، ومحاولة تدمير الاقتصاد المصري.