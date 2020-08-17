"التموين": تكلفة رغيف الخبز الواحد على الدولة تصل لـ 67 قرشا

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن سعر رغيف الخبز 5 قروش ولن يحدث زيادة في سعره أو تخفيض في العدد المسموح به لكل فرد، رغم أن تكلفة الخبز على الدولة يصل إلى 67 قرشا.

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن تقليل حجم رغيف الخبز إلى 90 جراما لم ينخفض على المعدل العالمي، كما أن القيمة المادية لرغيف الخبز الأقل في العالم، بينما قيمته الغذائية الأفضل بالعالم.

وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن قطاع التجارة يعد ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد القومي ويشهد تنمية مستمرة.