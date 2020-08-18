القاهرة تواصل إحياء مسار آل البيت

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه جار مواصلة إحياء مسار آل البيت، استكمالا للمشروع الوطني والتاريخي لإحياء المناطق التاريخية والأثرية بمحافظة القاهرة لجذب السياحة الداخلية والخارجية وإظهار اللمسة الجمالية.

وأشارت نائب المحافظ، في تصريحات، إلى أنه جرى عرض مشروع مسار آل البيت على المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بجلسته الأخيرة، حيث جرى الموافقة على قبول أعمال المشاركة المجتمعية من البنك الأهلي وبعض مؤسسات المجتمع المدني الأخرى مع عرض الموضوع على اللجان المختصة لتقدير المدة الزمنية للإعلان وإرسالها للجهات المختصة للموافقة عليها.

وأضافت نائب المحافظ، أنه ضمن مقترحات التطوير الخاصة بالمسار تطوير شارع عبد المجيد اللبان، ويتمثل في إعادة التأهيل العمراني للشارع، لأنه يعتبر المحور الرئيسي لسير المركبات "الطفطف"، لعمل جوله لمسار آل البيت والتي تربط بين مسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة، مشيرة إلى إعادة تصميم الساحة المجاورة لمسجد السيدة زينب بشارع بورسعيد، حيث أن مسجد السيدة زينب ذو طابع معماري مميز.

وأشارت إلى تطوير شارع السد وساحة السد، مؤكدة أن المسار يبدأ من مسجد السيدة زينب وينتهي عند مسجد السيدة عائشة، لافتة إلى أنه جرى التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في دعم هذا المشروع والجهات التي تتبعها بعض المشروعات مثل مشروع تطوير مسجد السيدة عائشة التابع لوزارة الأوقاف، ومشروع متنزة الخليفة التابع لوزارة الإسكان، بالإضافة إلى شارع عبد المجيد اللبان الذي يتولى رصفه وتطويره حي الخليفة وأيضا تطوير مسجد السيدة رقية الذي تولته وزارة الإسكان، وشبكة خفض المنسوب بشارع الإشراف بواسطة شركة الصرف الصحي.

وأكدت أن وزارة الآثار رفعت كفاءة بعض الأماكن الآثرية في مسار آل البيت، الرابط بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة، مرورا بباقي مزارات شارع الخليفة وأيضا بآثار تاريخية مهمة مثل مسجد ابن طولون ومتحف جاير اندرسون مرورا بقبة شجرة الدر ومتنزه الخليفة التراثي البيئي ومسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة رقية وضريح محمد أنور الذي يعتقد أنه من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وقبة الأشراف ومقام السيدة جوهر ومقام سيدي الحناوي.