محافظ المنيا يناقش استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا لمتابعة استعدادات المحافظة لإجراء امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، والتي ستبدأ السبت المقبل 22 من الشهر الجاري.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، ممثلي مديرية الأمن، والجهات المعنية والمشاركة في الامتحانات.

أعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره للجهد الذي بذله جميع العاملين بكافة قطاعات المحافظة المختلفة، خلال امتحانات الدور الأول في الثانوية العامة وكذلك خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مؤكدا أن الجميع كانوا على قدر المسؤولية والمهمة الملقاة على عاتقهم، ما ساهم في ظهور المحافظة بشكل لائق.

وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، ووضع كافة المستلزمات باللجان لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان.

وأطمأن المحافظ من مسؤولي مديريات الأمن والصحة والإسعاف والتضامن والكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي والطرق، على اتخاذ كافة الإجراءات لتجهيز اللجان البالغ عددها 23 لجنة، لاستقبال 10634 طالبا وطالبة.