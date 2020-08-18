الأزهر: مرحلة ثانية لقبول الطالبات بمعهد التمريض حال وجود أماكن متبقية

أكد الدكتور أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر، أن مستشفى الحسين الجامعي التابعة للجامعة أنهت المرحلة الأولى من تنسيق قبول الطالبات الجدد بمعهد التمريض التابع للمستشفى.

وأضاف لـ"الوطن" أن المعهد يشترط عند قبول المتقدمات أن يكن من القاهرة الكبرى، وذلك تفاديا لازمة معتادة من الممرضات من محافظات خارج القاهرة للعمل بالمستشفى ثم الانتقال مباشرة لمحافظاتهن وهو الأمر الذي يخلق حالة عجز بالمستشفى بشكل مستمر، لذا قررت المستشفى أن يكون القبول للطالبات بنات القاهرة الكبرى بمعهد المستشفى للتمريض.

وأوضح، أن المرحلة الأولى من التنسيق خصصت للخريجات من القاهرة الكبرى، ويتم مراجعة أوراقهم وحال توفر أماكن سيكون هناك مرحلة ثانية للطالبات الراغبات بالالتحاق بمعهد التمريض التابع للمستشفى من المحافظات الأخرى، بعد انتهاء المرحلة الأولى وعملية مراجعة أوراقهن.