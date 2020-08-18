أخبار البنوك.. إزاي تحسب القسط الشهري وعائد تمويل بنك فيصل الإسلامي

يقدم بنك فيصل الإسلامي عددا من الخدمات المختلفة لعملائه تختلف ما بين الحسابات والشهادات وصناديق الاستثمار، وعدد من برامج التمويل بنظام المرابحة تختلف ما بين تمويل السيارة والتمويل بضمان الودائع، تمويل تشطيب عقار.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، طريقة حساب القسط الشهري وإجمالي المستحقات وعائد البنك للحاصلين على تمويل، وذلك عبر الموقع الرسمي للبنك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لبنك فيصل الإسلامي من هنــــــــــا.

الضغط على خانة "احسب مرابحتك".

اختيار نوع التمويل.

تحديد مبلغ التمويل ومدته.

الضغط على خانة "احسب" يظهر القسط الشهري وإجمالي المستحقات وعائد البنك.