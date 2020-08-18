محافظ المنيا يتابع تطوير مجزر بني أحمد لتحويله لنصف آلي

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء أعمال تطوير مجزر بني أحمد اليدوي، لتحويله إلى مجزر نصف آلي، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

يأتي ذلك ضمن جولات المحافظ المستمرة لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات لدفع العمل بها وإنجازها، والوقوف على كافة الملاحظات والتفاصيل الخاصة بالمشروع وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ، خلال جولته الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، المهندسة سالي وليم مدير الجهاز المركزي للتعمير بالمنيا.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال تحويل المجزر، تأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية، لتحويل 5 مجازر يدوية بالمحافظة إلى مجازر نصف آلية على ثلاث مراحل وهي مجزر بني أحمد، ملوي، طمبدي، مغاغة وسمالوط.

وتضم المرحلة الأولى إنهاء تطوير مجزر بني أحمد والمقام على مساحة 2400 متر، حيث جرى إنهاء 80% من الأعمال الإنشائية به، ويضم أقسام لرؤوس الماشية والأغنام، والمرحلة الثانية تضم تطوير مجزري ملوي وطمبدي، أما الثالثة فتضم مجزري مغاغة وسمالوط.

تابع المحافظ خلال جولته كل أعمال التطوير، موجها بالإسراع في إنجاز الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت.