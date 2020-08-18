حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الأحياء والمدن في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء الأحياء والمدن بنطاق المحافظة.

وبحسب قرار المحافظ رقم 449، لسنة 2020، فقد جرى ندب سعد خليل بغدادي رئيس حي غرب المنصورة، للعمل رئيسا لمدينة محلة دمنة، وندب محمد عبد الباقي عبد الغني، القائم بعمل رئيس جمصة للعمل رئيسا لحي غرب المنصورة.

كما جرى ندب أحمد محمد عرفة مسعد، نائب رئيس مدينة جمصة ليقوم بعمل رئيس مدينة جمصة، وندب نجوى أحمد أمين عبد الجليل، رئيس مدينة محلة دمنة للعمل مديرا عاما للتفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن الحركة تستهدف الاستفادة من القيادات التنفيذية في كافة مواقع العمل، وذلك تحقيقا للنهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.