إعلان حركة تنقلات رؤساء وحدات المرور بالقليوبية

أصدر العميد عبد العظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية حركة تنقلات لمديري إدارات المرور في مراكز ومدن المحافظة.

وتضمنت الحركة نقل المقدم سعيد عبدالحليم من مرور قليوب إلى مرور عرب العليقات، والرائد هاني حجازي، من القناطر إلي مرور شبين القناطر، والمقدم صلاح حافظ، إلى مرور طوخ، والنقيب علي النواوي، من مرور الخانكة إلى القناطر الخيرية، والمقدم محمد النوتي، من مرور العرب إلى رئيس قسم مرور شبرا والنقيب أمين أبو زيد رئيسا لوحدة مرور قليوب والرائد محمد منتصر لمرور بنها.

كما تضمنت الحركة تجديد الثقة للرائد صالح أبو غزالة رئيسا لمرور العبور.