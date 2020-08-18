ضبط 198 كيلو لحوم غير صالحة وتحرير محاضر لمحلات جزارة بالمنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن ضبط 198 كيلو جرام لحوم بقري ودواجن، منها لحوم غير صالحة للاستهلاك، وجرى ذبحها خارج المجازر الحكومية، قبل تداولها وبيعها في الأسواق، وذلك خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية بـ3 مراكز بالمنيا وهي (مغاغة – سمالوط - العدوة).

وأوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، حررت خلال الحملة 5 محاضر مخالفة لمحلات جزارة لحوم بـ3 مراكز وهي (مغاغة – سمالوط – العدوة)، منها 84 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و114 كيلوجرام لحوم صالحة جرى ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشيرًا إلى أنه جرت مصادرة جميع المضبوطات.

وحررت مديرية التموين بالمنيا، 32 مخالفة متنوعة من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافر جميع متطلبات واحتياجات المواطنين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه جرى خلال الحملات تحرير 32 مخالفة بجميع مراكز المحافظة، بالمرور على المخابز والأسواق، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – عدم وجود شهادات صحية – قضايا تموينية أخرى متنوعة).