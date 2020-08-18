محافظ المنيا يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد.

وجاء في البرقية: "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة المنيا خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، إننا نستقبل هذه المناسبة العطرة، مزودين بقوة العزيمة والإصرار على دعم التنمية والاستقرار الذي تحقق في ظل قيادتكم الرشيدة، ونحن على عهدنا مع فخامتكم نمضي خلف قيادتكم ونبذل المزيد من الأداء والعطاء، داعيا المولي عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم بالنجاح لما فيه عزة وطننا".

ويتقدم المحافظ، بخالص التهنئة لأهالي محافظة المنيا، وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنيا أن يحفظ الله مصر ويدوم عليها التقدم والرفعة.