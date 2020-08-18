غلق مقاهٍ مخالفة في حملة لرفع الإشغالات بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، ومتابعة مدى التزام المطاعم والمقاهي بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وقاد الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز، حملة مكبرة للمرور على المطاعم والمقاهي، التي أسفرت عن غلق مقهيين لعدم التزامهما بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من حيث مزاولة النشاط خلال ساعات الحظر، كما جرى إطلاق حملات تعقيم وتطهير بالشوارع الرئيسية والأحياء والمنشآت الحكومية والخاصة ومكاتب البريد والبنوك، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.