تحرير 37 مخالفة لمحال تجارية غير مرخصة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات التموينية بالمرور الميداني على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق، وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس وظاهرة احتكار المواطنين.

وأوضح محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملات أسفرت عن تحرير 37 مخالفة تموينية لمحال تجارية بدون ترخيص، كما تم التحفظ على كمية من "الآيس كريم" قبل طرحها للمواطنين، مشيرًا إلى سحب عينة لإرسالها للمعامل التابعة لمديرية الصحة، للتأكد من سلامتها، وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي.