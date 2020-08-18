وحدة المتغيرات المكانية ترصد مباني مخالفة في سمالوط بالمنيا

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، عدداً من الحالات التي جرى رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية لظهور إحداثيات لمواقع بنائية بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط، إذ جرى تفعيل المنظومة بكافة مراكز ومدن المحافظة، للعمل على رصد المخالفات البنائية والتعديات الزراعية على أراضي أملاك الدولة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته محمد سيد رئيس مركز سمالوط، محمود عبد الله مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ، أن متابعة كافة الأعمال المتعلقة بمنظومة المتغيرات المكانية، تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لفحص موقف الحالات التي جرى رصدها لتحديد موقفها من تقنين الأوضاع وللتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

وقال نائب المحافظ، إنه المعاينة أجريت لـ 3 حالات ظهرت إحداثيات بنائية لها على منظومة المتغيرات المكانية، وتبين من المعاينة أن الحالات مخالفة لبنائها بطريقة عشوائية وخارج الحيز العمراني، موجهًا رئيس المركز، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك من خلال تطبيق الازالة الفورية.

وشدد نائب المحافظ، على ضرورة المرور الميداني من فني التنظيم وفني المتغيرات المكانية داخل جميع الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصدي بكل حسم للمتعدين على أراضي الدولة.