حظك اليوم الأربعاء 19-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 4 عناصر أساسية، وهي الماء، الهواء، التراب والنار، ويرتبط كل عنصر بـ3 أبراج فلكية مختلفة من حيث الصفات والخصائص، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة مما يجعلك تعاود نشاطك بهمة وحماس وتنجز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تبدي اليوم استعدادا للتعاون والتفاهم مع من تحب وتقوم جيدا بواجباتك المنزلية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط؛ اليوم هناك فرصة لإنجاز أعمالك بتفوق، تعمل بحماس وتثبت وجودك في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن تجد لديه الحب والاهتمام والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد يجرك ذلك للعيش في الذكريات الحزينة ويملؤك الحنين للماضي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

انتبه؛ الآراء قد تتعارض اليوم عائليا لكن لا داعي للعصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم فرصة لحضور احتفال أو اجتماع وتعيش أجواءً سعيدة وتقنع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعبير عن نفسك ببساطة وتتصرف بلباقة ودبلوماسية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ومن المهم أن تنظم أفكارك وتعتني بخطواتك وحساباتك إذا أردت أن تحقق تقدما وأرباحا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

حاول ألا تتسرع في أقوالك لتتفادى الوقوع في أخطاء تضر بعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة سمية الألفي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالبلاغة والحضور، تكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح أمور.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يتحمسون لآرائك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تستفيد من خبرات الماضي وتخطط لأمر جديد، فقط اعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاسترخاء وعدم إثارة الجدل والحوارات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم ويدفعك لإظهار شجاعة في العمل وتتحرر من ضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تمضي وقتا ممتعا مع الأصدقاء وتتوطد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر برغبة في اقتسام همومك مع من تثق بهم.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تعاني من ضغوط في حياتك الشخصية وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة مع المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يمدك بحب المعرفة وتجد نفسك ملهما وتبدو عارفا وملما بأمور كثيرة ويدفعك ذلك للتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ من الممكن اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب وقد تنصلح علاقتك به.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الهندي سلمان خان، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم للتخطيط لمستقبلك وتكافأ على كل ما تقوم به من جهد وتحسن التصرف ماليا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تتحسن حالتك المزاجية وتبدو أكثر تفاؤلا والوقت مناسب لإصلاح علاقتك بشريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك؛ فلا تبالغ اليوم في انفعالاتك وفي فرض آرائك كي لا يختنق من حولك وعليك أن تبتعد عن المخاطرة المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.