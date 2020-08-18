حظك اليوم الثلاثاء 18-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الجدي بأنهم يبحثون دائمًا عن النجاح، ويبذلون النفيس والغالي، فالأمر يستحق التضحيات، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات مربحة، واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، قد تبدو اليوم محددا وإيجابيا وتكتسب خبرات جديدة وتساعدك بصيرتك على التحرك بحنكة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان كمال الشناوي الذي يوافق تاريخ ميلاده 26 ديسمبر.