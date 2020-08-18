حظك اليوم الثلاثاء 18-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بحبه للاستقلالية ولا يستطيع أن يكون مكبلا بالقيود، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مشوشا.. انتبه لحقوقك ويفيدك أن تجتمع بمن تثق بهم لمناقشة أمور دقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان نجيب الريحاني الذي يوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.