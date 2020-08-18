حظك اليوم الثلاثاء 18-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي
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الوطن
12:03 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الحوت
يعبر مولود برج الحوت عن حبه من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، حيث يتقن إرضاء الشريك دون خجل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني
القمر بمنزل الصحة يمنحك اليوم شعورا بالطاقة ويمكنك أن تنجز سريعا.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي
تجد من يمدك بالحماس، وتتعامل بإخلاص وتهتم بمن حولك وتبدو مشرقا ومؤثرا.
ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.