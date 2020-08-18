حظك اليوم الثلاثاء 18-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس نشيط ويحب اكتشاف الجديد، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يمدك بالفضول والإصرار ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين الذي يوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.