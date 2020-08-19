حظك اليوم الأربعاء 19-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

دائمًا ما يأخذ مولود برج الحمل المبادرة في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة مما يجعلك تعاود نشاطك بهمة وحماس وتنجز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تبدي اليوم استعدادا للتعاون والتفاهم مع من تحب وتقوم جيدا بواجباتك المنزلية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.