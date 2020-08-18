حظك اليوم الثلاثاء 18-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل لديه قدرة كبيرة على تحمل ضغط العمل، وصعاب الحياة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحب يعدك بأجواء رومانسية هادئة وتتألق مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يجعلك اليوم منتعشا وهناك فرصة لقضاء أوقات عاطفية أو عائلية مميزة ودافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.