الطقس اليوم الأربعاء 19-8-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، اليوم، الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، ويسود طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أنّه يسود طقس حار نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على جنوب سيناء، ويكون حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على شمال الصعيد، معتدل على جنوبه، ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن تهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ،عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية .

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الاربعاء، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم/ساعة، ليلا.