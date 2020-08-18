الطقس اليوم الثلاثاء 18-8-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الأرصاد الجوية بهيئات الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الثلاثاء وتستعرض "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، إذ تتكون الشبورة المائية صباحًا، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدلة على السواحل الشمالية وتنشط على السواحل الغربية.

فيما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس ليلًا؛ لطيفا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس في السعودية

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة الباحة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران، كذلك تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.

الطقس في الأردن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، انخفاض طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.