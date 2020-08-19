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حظك اليوم الأربعاء 19-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:33 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
برج الأسد

برج الأسد

مولود برج الأسد يحب القيادة والسيطرة على الأمور من حوله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي. 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ومن المهم أن تنظم أفكارك وتعتني بخطواتك وحساباتك إذا أردت أن تحقق تقدما وأرباحا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

حاول ألا تتسرع في أقوالك لتتفادى الوقوع في أخطاء تضر بعلاقاتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة سمية الألفي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يوليو.

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