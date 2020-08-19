حظك اليوم الأربعاء 19-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج العقرب بالشجاعة والإقدام، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم ويدفعك لإظهار شجاعة في العمل وتتحرر من ضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تمضي وقتا ممتعا مع الأصدقاء وتتوطد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.