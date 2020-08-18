كاتب لبناني: الشارع استقبل الحكم في اغتيال رفيق الحريري بشكوك

قال سمير عطا الله، الكاتب الصحفي اللبناني، إن الشارع اللبناني استقبل الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء الراحل بشكوك، كما أن ردود الأفعال اختلفت بين صمت من البعض وتشكيك من البعض الآخر في إدانة شخص واحد فقط.

وأضاف "عطا الله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الحكم في القضية سيسهل من تشكيل الحكومة الجديدة وأن الحل الأفضل هو تولي سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة.

كاتب سعودي عن محاكمة قتلة الحريري: المحكمة لا تتهم رؤساء أو كيانات اعتبارية

فيما قال الكاتب الصحفي السعودي أحمد عدنان، خلال مداخلة في نفس البرنامج، إن المحكمة لا تتهم رؤساء دول أو كيانات اعتبارية فيما يخص محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، والمحكمة تتعامل مع أشخاص فيما يخص الاتهامات .

وأوضح "عدنان"، أن الحكم اتهم قياديا بحزب الله اتهاما صريحا بقتل الحريري وحتى تتضح الصورة المتهمون 5 وليس واحد فقط، والاعتقاد السائد كان ينتظر إدانة لحزب الله أو الرئيس السوري بشار الأسد صراحة ولا توجد ردود أفعال واضحة حتى الآن في الشارع اللبناني على منطوق المحكمة.