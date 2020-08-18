مهندسون وفنيون وعمال.."المصرية للرمال السوداء" تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الشركة المصرية للرمال السوداء شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف للعمل بمشروعات الشركة طبقًا للوظائف والتخصصات الآتية:

1. قبطان كراكة بحرية

- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس علوم بحرية وشهادة ربان.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في العمل على الكراكات البحرية.

- حاصل على شهادات الخبرة المؤهلة للوظيفة.

- ألا يزيد السن على 50 عامًا.

2. ضابط أول كراكة بحرية

- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس علوم بحرية.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل على الكراكات البحرية.

- حاصل على شهادات الخبرة المؤهلة للوظيفة.

- ألا يزيد السن على 50 عامًا.

3. فني تشغيل كراكة (فني تكريك)

- حاصل على دبلوم صناعي أو معهد فني صناعي.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل على الكراكات البحرية.

- حاصل على شهادات الخبرة المؤهلة للوظيفة.

- ألا يزيد السن على 45 عامًا.

4. عامل بحري

- حاصل على دبلوم صناعي أو معهد فني صناعي.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل على الكراكات البحرية.

- لديه معرفة عن تشغيل الأوناش والرفعات على الكراكات البحرية.

- ألا يزيد السن على 45 عامًا.

5. مهندس صيانة كهربائية على كراكة بحرية

- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة كهربائية شعبة كهرباء قوى.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل على الكراكات البحرية، وخبرة في تشغيل وصيانة المعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والعالي في بيئة بحرية.

- ألا يزيد السن على 38 عامًا.

6. مهندس صيانة ميكانيكا على كراكة بحرية

- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة ميكانيكية شعبة ميكانيكا قوى.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل على الكراكات البحرية، وخبرة في تشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية في بيئة بحرية.

- ألا يزيد السن على 38 عامًا.

الشروط العامة

1. أن يكون من الذكور نظرًا لطبيعة العمل.

2. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

3. أن يكون المتقدم للوظيفة وأبواه مصريي الجنسية ولا يحملون أي جنسية أخرى وألا يكون متزوجًا ممن تحمل جنسية غير الجنسية المصرية.

4. ألا يكون المتقدم للوظيفة من العاملين المثبتين في أي وظائف حكومية.

5. تكون أفضلية التعيين للمؤهلات العليا للأعلى تقديرًا والأكثر خبرة في مجال الوظيفة.

6. اجتياز الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية.

إرشادات عامة

1. يتم الدخول على رابط التسجيل على الإنترنت https://rb.gy/u8pxzt، ثم يتم تسجيل واستيفاء بيانات ملف الالتحاق بالوظيفة المتقدم لها (يتم التسجيل على وظيفة واحدة فقط)، ثم يتم رفع الأوراق والمرفقات المطلوبة وذلك حتى يوم 1 سبتمبر المقبل.

2. يتم إحضار أصول الأوراق الآتية:

- شهادة المؤهل الدراسي.

- الدراسات العليا إن وجدت.

- موقف تأدية الخدمة العسكرية.

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي سارية تصور على الوجهين متجاورين.

- شهادات الخبرة.

- شهادات الدورات التدريبية.

- صورة شخصية.

بالإضافة إلى صور من كل هذه الأوراق داخل حافظة بلاستيكية، وذلك في اليوم الذي سيتم تحديده للمتقدم لإجراء الاختبارات المقررة.

3. سيتم إرسال توقيتات ومكان إجراء الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية لكل وظيفة تباعًا بنظام الرسائل SMS وطبقًا لاحتياجات الشركة.

4. لن يلتفت للطلبات المخالفة للشروط والتوقيتات المحددة في الإعلان أو غير المستوفاة أو الواردة باليد أو بالبريد أو غيره.