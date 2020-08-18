"الوزراء": مصر أحد الأسواق الناشئة القليلة التي ستتجنب "انكماش كورونا"

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن مؤسسة فيتش، وصفت مصر بأنها أحد الأسواق الناشئة القليلة الرئيسية في العالم التي ستتجنب الانكماش الاقتصادي عقب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مثل الصين وفيتنام.

وأضاف "المركز"، في تقرير معلوماتي "إنفو جراف" نشره "المركز" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل، أن مؤسسة فيتش تبنت في تقرير المخاطر الصادر في أغسطس 2020 نظرة مستقبلية متفائلة اتجاه مصر بخلاف ما توقعته لمعظم الأسواق الناشئة.

وأشار "مركز المعلومات"، إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمصر من 2.6% خلال العام المالي 2019/ 2020 إلى 3% خلال العام المالي 2020/ 2021.