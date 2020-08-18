رئيس الأزهر ونائب محافظ القاهرة يتفقدان تطوير محيط حرم فرع البنات

قام اليوم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يرافقه كلٌّ من: الدكتور العدل القاضي، مدير المركز الهندسي بالجامعة، والأستاذ مؤمن متولي، أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء خميس أبو الفضل، رئيس حي غرب مدينة نصر، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر؛ بتفقد حرم فرع البنات بمدينة نصر؛ للوقوف على عمليات التطوير ورفع الكفاءة والتحديث التي تحدث في حرم فرع البنات ومحيطه بجامعة الأزهر بمدينة نصر.

وأشار "المحرصاوي" إلى أهمية مراعاة الشكل الجمالي في عمليات التطوير والتحديث التي تُجرى في مؤسسات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، داخلها وخارجها، خاصةً مع موعد اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.