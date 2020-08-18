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خريجو الأزهر: تدريب 1000 شاب لرفع كفاءتهم في استخدام التكنولوجيا

كتب:

عبد الوهاب عيسي
02:20 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

بدأت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال مشروع "منحة 5000 أزهري"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات، وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وشركة مايكروسوفت، من خلال مشروعها "طوَّر وغيَّر أونلاين"، بتدريب 1000 أزهري، وتستمر فعالياته حتى 17 سبتمبر 2020.

تتناول البرامج التدريبية رفع كفاءة الأزهريين في استخدام التكنولوجيا، ومهارات سوق العمل، وتشمل: تكنولوجي مستويين "مبتدئ -  متقدم" - المهارت الحياتية والوظيفية وتشمل ثلاثة مستويات، دبلومة تصميم مواقع - ريادة أعمال - أكسيل محاسبي - خدمة عملاء – تسويق ومبيعات – التسويق الإلكتروني.

كما استحدثت الجهات المشاركة  التدريب على برامج  Microsoft Office Specialist، والذي يعني أن حـامله يعتبر معتمدا كأخصائي في استخدام برامج سطح المكتب من مـايكروسوفت Microsoft، بالإضافة إلى تدريبهم على الامتحانات الدولية.

جدير بالذكر أن مشروع "منحة 5000 أزهري" أحد مشروعات "سفراء الأزهر" والذي يهدف إلى تأهيل وتطوير شباب الأزهر من الطلبة، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس، محليًا ودوليًا بأهم المهارات "تكنولوجيا – اتصال – إدارة – إعلام – ثقافة"، وتسليحهم بأحدث أدوات التدريب المعاصرة، لتعزيز دور المسؤولية المجتمعية للأزهر في التواصل مع الفئات المختلفة لمواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ ثقافة الحوار بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص محليًا ودوليًا.

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