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عياد: منح ماليزيا جائزة الشخصية الإسلامية الأولى لشيخ الأزهر يؤكد دوره

كتب:

عبدالوهاب عيسي
11:18 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الدكتور نظير عياد

الدكتور نظير عياد

أكد الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن منح السلطان عبدالله أحمد شاه ملك ماليزيا جائزة الشخصية الإسلامية الأولى للعام (2020) للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يؤكد على الدور العالمي الذي يؤديه الإمام في خدمة الإسلام والمسلمين، كما يؤكد دوره في التقريب بين المسلمين وغيرهم من خلال دعم أواصر السلم والسلام بين الشعوب وبين أتباع الديانات المختلفة.

وأضاف الأمين العام أن الجهود التي يقوم بها الإمام الأكبر على المستويين المحلي والدولي من خلال جولاته التي قام بها ولقاءاته مع رموز الأديان في الشرق والغرب، ودعوته المستمرة لإعلاء القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان، يعكس رسالة الأزهر الشريف الذي يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمي وترسيخ قيم الإخاء والمواطنة، من خلال ما يبذله من جهود كبيرة في سبيل إقامة جسور الحوار بين الشرق والغرب وكذلك بين أتباع الديانات المختلفة، وأيضًا من خلال ترسيخ مبدأ التنوع والتكامل بين الناس، والذي أكدته الفعاليات والمؤتمرات التي نظمها الأزهر وشهدت حضور ممثلين لمختلف الطوائف الدينية.

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