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كيا تقرر إطلاق نسخة معدلة جديدة من Rio الشهيرة

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طلعت الصناديلي
08:01 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
كيا Rio

كيا Rio

أعلنت الشركة الكورية الجانوبية "كيا" العلامة الرائدة في صناعة السيارات، عن عزمها في إطلاق نسخة معدلة من سيارة "كيا RIO "الشهيرة في الأسواق العالمية لعام 2021.

وحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"، ستاتي السيارة الجديدة بمحرك إقتصادي سعته اللترية 1.6 لتر (1600 سي سي)، بقوة 123 حصان، وبناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، بالإضافة إلى جنوط قياس 15 أو 16 بوصة .

و تشير الصور التي تم نشرها للنموزج الجديد إلى إختلاف في التصميم مقارنة بالنموزج الذي طرحته الشركة العام الماضي، وظهرت التعديلات في هيكل السيارة الجديدة الذي سيصبح أعرض بقليل وأطول بمقدار 20 ملم، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية التي سيمتد فيها خط إضاءة أحمر على عرض الصندوق الخلفي، وسيتغير فيها تصميم ممتصات الصدمات الأمامية والخلفية.

ومن التعديلات التي ستحدث في تصميم السيارة الجديدة، تغير شكل المصابيح الأمامية لتحصل المصابيح على حرف ممتد للأسفل شبيه بذلك الموجود في مصابيح سيارات K5 التي ظهرت العام الجاري، وعلى شرائط إضاءة تعمل بتقنيات LED ، بالإضافة إلى فتحات العوادم مثلثة الشكل والتي ستطلى بالكروم اللماع، وسيزود السقف بزعنفة هوائية مميزة ستحوي بداخلها هوائي إشارات الراديو على الأغلب

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