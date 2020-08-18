20 مصابا بينهم 3 لاعبي كرة في مشاجرات بالأسلحة بـ3 محافظات

شهدت محافظات القليوبية وسوهاج وأسوان 3 مشاجرات بين بعض الأهالى خلال الـ24 ساعة ماضية، استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء والشوم، أسفرت عن إصابة 20 شخصاً وتم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

وكان مدير أمن القليوبية، اللواء فخر العربى، تلقى إخطاراً من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، العميد إسماعيل عبدالله، بوقوع مشاجرة فى حفل عرس بدائرة القسم، قام خلالها 4 أشخاص بإلقاء «مية نار» على بعض المعازيم، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بحروق مختلفة.

وأكدت المعاينة أنه أثناء إقامة حفل عرس، قام أحد الجيران و3 من أبنائه بإلقاء مادة حارقة على المعازيم، بسبب خلافات الجيرة مع صاحب الحفل، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفى سوهاج، تلقى مدير الأمن، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بأعيرة «خرطوش»، وجروح فى مختلف أنحاء الجسم. وألقت قوة من شرطة المركز من القبض على طرفى المشاجرة، وبحوزة أحدهم «فرد خرطوش» محلى الصنع، و5 طلقات، وتبادل الطرفان الاتهامات بتعدى كل منهما على الآخر، بسبب خلافات الجيرة فى الأرض الزراعية، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وشهدت مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان أحداثاً مؤسفة أثناء مباراة كرة القدم بين فريقى مركزى شباب «النجاجرة» و«العتمور»، على ملعب الأخير، حيث قام عدد من أهالى القرية واللاعبين بالتعدى على لاعبى الفريق الضيف، الذى كان متقدماً بهدف، ما أسفر عن إصابة 3 لاعبين من فريق «النجاجرة»، ونقلهم إلى المستشفى للعلاج، وتم تحرير المحضر اللازم، لاستكمال الإجراءات القانونية.