السياحة: 100 ألف سائح زاروا شرم والغردقة خلال 50 يوما

قالت وزارة السياحة والآثار، إن عدد السائحين الذين زاروا مدينتي الغردقة وشرم الشيخ حتى اليوم الثلاثاء، بلغ نحو 100 ألف سائح وفدوا إلى مصر من بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا والمجر وصربيا، وذلك منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتباراً من أول يوليو الماضي إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة أولى.

وأضافت الوزارة أن عددا كبيرا من هؤلاء السياح عادوا إلى بلادهم بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، دون رصد أي حالة إصابة واحدة سواء بين المغادرين أو الموجودين حاليا بمصر لقضاء إجازاتهم، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر حرصا على صحة المصريين والسائحين والعاملين بالقطاع.