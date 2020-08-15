"صيف ونعنش" مع مهرجان البطيخ والمانجو لنزلاء السياحة الداخلية بالغردقة

تستقبل فنادق الغردقة نزلاء السياحة الداخلية بمهرجان البطيخ والمانجو، وذلك لتنشيط السياحة وخلق نوع من الترفيه، خاصة أن البطيخ له فوائد عديدة، ويساعد على ترطيب الجسم في فصل الصيف.

يقول سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن الفنادق حرصت على عمل مهرجانات لنزلاء السياحة الداخلية، منها مهرجان البطيخ والمانجو، وذلك للترفيه على النزلاء، خاصة أن البطيخ له عدة فوائد، كما أن المانجو من الفاكهة المفضلة لدى المصريين.

كما جرى عمل حلويات شرقية متنوعة بالمانجو على البوفيه الرئيسي للمطعم أثناء العشاء، لافتا إلى أن هذه المهرجانات تخلق نوع من البهجة والمتعة لدى النزلاء، فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها الفنادق، مؤكدا على الحرص على المسافة الآمنة والتباعد الإجتماعي واتباع إجراءات السلامة الصحية التي اقرتها رئاسة الوزراء.

وأشار الدكتور جمال المغربي استشاري أمراض الباطنة والقلب ومدير مستشفى الغردقة العام، إلى أن البطيخ أحد أفضل الأطعمة الغنية بالمياه والمرطبات، ويحتوي على نسبة عالية من السوائل في فصل الصيف، وتناوله يبقيك رطباً ويحميك من الجفاف، حيث أنه يحتوي على ما بين 90% و95% ماء، لذا فهو وسيلة جيدة للبقاء رطباً في حرارة الصيف.

وأكد المغربي في حديثه لـ"الوطن"، أن كوب من قطع البطيخ يحتوي على 170 مللجرام من البوتاسيوم، وذلك مفيد جداً لتقليل آثار الصوديوم على ضغط الدم، كما أنه مهم أيضاً لوظيفة الجهاز العصبي، وتناوله قبل الأكل يساعد في تخفيض السعرات الحرارية، كما أنه مفيد لأمراض القلب، ويقلل من مستويات الكوليسترول.

وقال محمد السباعى مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن فنادق الغردقة تستقبل الآلاف من نزلاء السياحة الداخلية، تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة السياحة، طبقا للضوابط والاشتراطات، وحصل 174 فندق ومنتجع سياحى بالبحر الأحمر، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، لإعادة التشغيل بفنادق البحر الأحمر، مؤكدا على نسبة الإشغالات بالفنادق، وصلت إلى 50%، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة.