مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن تفاصيل تسيير رحلات جوية منتظمة لطابا

تعقد اليوم الأربعاء شركة مصر للطيران وشركة African Queen Travel مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل أول رحلة طيران منتظمة تصل إلى مطار طابا الدولى من مطار القاهرة الدولى وعلى متنها سياح مصريون، وسيتم الإعلان خلال المؤتمر عن عدد الرحلات الأسبوعية التى سيستقبلها مطار طابا خلال الموسم الصيفى الحالى والشتوى المقبل، إضافة إلى عدد المواطنين المصريين المستهدف جذبهم لزيارة مدينة طابا خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو عبدالمحسن، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للرحلات الجوية إلى طابا بالشراكة مع مصر للطيران، إن الهدف الرئيسى من تسيير رحلات إلى طابا هو تنشيط السياحة الداخلية، وكسر حالة الركود التى ضربت السوق السياحية المصرية منذ بداية أزمة كورونا، فضلا عن الترويج السياحي لمدينة طابا، وإعادة وضعها كأحد أهم المدن السياحية بجنوب سيناء.

وأشار "عبدالمحسن"، إلى أنه سيتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أثناء الرحلة، لافتا إلى أن هناك العديد من الرحلات خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيمها إلى مدينة طابا، لزيادة الحركة السياحية إليها.