منها التصالح على مخالفات المباني.. الخدمات الإلكترونية للمحليات

تقدم بوابة خدمات المحليات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبناء، وشرح إمكانية متابعة طلبات التراخيص والتراخيص السابقة، وإمكانية معرفة الأوراق والرسوم المطلوبة لاستكمال خدمات المحليات مثل تراخيص البناء، ومتابعة تنفيذ الطلبات الخاصة بالإشغالات والإعلانات والمصاعد وطلبات الشكوى، وإمكانية الاطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن، وإمكانية سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني باستخدام الفيزا، واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.

وترصد "الوطن" هذه الخدمات، وفقا لما حددته البوابة الرسمية للمحليات استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

11 خدمة الكترونية للبناء من المحليات

ـ طلب بيان صحة موقع، مدة الطلب 7 أيام.

ـ طلب تجديد رخصة أعمال بناء، مدة الخدمة 14 يوم.

ـ طلب بدل فاقد رخصة بناء، أو صورة طبق الأصل من الرخصة، مدة الطلب 7 أيام.

ـ طلب سريان مفعول رخصة بناء، مدة الطلب 30 يوم.

ـ طلب معاينة، مدة الطلب 15 يزما.

ـ طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء، أو مياه، مدة الخدمة 7 أيام.

ـ طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئي أو كلي، مدة الطلب 15 يوم.

ـ طلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، ومدة الطلب 7 أيام.

ـ طلب صورة طبق الأصل من قرار هدم، ومدة الطلب 15 يوم.

ـ طلب تصالح عن مخالفة، ومدة الطلب 7 أيام.

ـ طلب التصالح عن مخالفات المباني، وتصل مدة الطلب إلى 180 يوما.