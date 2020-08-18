لميس جابر: المصريون لم يمارسوا الانتخاب منذ 1952 حتى 2005

قالت الدكتورة لميس جابر عضو مجلس النواب، إن عددًا كبيرًا من مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ لم يحصلوا على فرصة للترويج لأنفسهم.

وأضافت جابر خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبوبكر مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "شاركت في الانتخابات لأننا لم نشارك في انتخابات منذ عام 1952 حتى عام 2005 بل كانت كلها استفتاءات".

وتابعت: "الشعب المصري لا يمتلك تراث صوتك مهم أو صوتك حق، لكن يجب أن يمارس المصريون حقهم الانتخابي، وتدعيم هذه الثقافة سيستغرق وقتًا كبيرًا".

وأردفت: "في عام 2014 لم يكن الرئيس عبدالفتاح السيسي في حاجة إلى دعاية، لكنه كان في حاجة إلى دعاية في عام 2018 وطلبت من الناس وقتها المشاركة في الانتخابات".

وواصلت: "الإقبال لم يكن كبيرًا على انتخابات مجلس الشيوخ، والإعلام كان يجب أن يلح أكثر في هذا الصدد لأننا لدينا برامج تليفزيونية كثيرة".