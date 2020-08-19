السنيورة: ليس غريبا اتهام شخصيات من "حزب الله" باغتيال الحريري

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن المحكمة التي أدانت سليم عياش عضو حزب الله، بقتل رفيق الحريري رئيس الوزراء الأسبق، لم تتهم أنظمة ولكنها اتهمت المنفذين، وكان هناك موقف من الحريري بأن يكون هناك نظام سوي تقوم على أساسة العلاقة بين لبنان وسوريا.

وأضاف "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المحكمة قد أدانت النظام السوري بكونه صاحب سبب قتل الحريري، وهو كان من مضمون القرار القضائي، موضحا أنه ليس من الأمر المستغرب بوجود 5 أشخاص كلهم من حزب الله وفي مراكز قيادية بحزب الله، جرى تبرئة 3 منهم لعدم كفاية الأدلة، والرابع توفي في حادث في سوريا ولم يعد ممكنا توجيه الاتهام له، ولم يكن من الغريب أن يكون بين المتهمين باغتيال الحريري 5 شخصيات من حزب الله.

وأكد أن حسن نصر الله دائما ما يعلن عدم موافقته على ذلك الاغتيال، وهناك إقرار من الجميع على إنشاء محكمة العدل الدولية، ولاحقا أعلن أنه يعتبر قرارات المحكمة هي قرارات مسيسة ولن يقوم بتسليم المتورطين في تلك العملية الإجرامية، مشيرا إلى أنه تلك الجريمة قد أشارت إلى من له مصلحة سياسية في القيام بذلك الاغتيال، وهناك من نظم تلك الجريمة لوجود مصلحة بينه وبين النظام السوري: "هناك كرة من النار ألقيت لحسن نصر الله وحزب الله".