خالد أبو بكر: رفيق الحريري كان دولة ماشية على الأرض ومستحيل شخص واحد يقتله

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن رفيق الحريري هو أهم شخصية جرى تسليط الدور على اغتيالها في العصر الحديث.

وأضاف أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض عبر شاشة "ON E"، أن الحريري رجل يمكن أن تُحكي سيرته في سنوات طويلة، حيث كانت له علاقات متعددة، مشبهًا إياه بـ"دولة صغيرة".

وتابع: "من أجل الحريري أنشئت محكمة لم يسبق لها مثيل في التاريخ للكشف عن قاتليه، وبعد 15 عامًا من مقتله لم تفصح المحكمة عن القاتل، بل إنها أدانت شخصًا واحدًا فقط لعدم توفر أدلة يمكن من طريقها إدانة أشخاص آخرين".

وأردف: "رفيق الحريري كان دولة ماشية على الأرض، ويستحيل أن يقتله شخص واحد، لكن يجب أن نقبل قرار المحكمة، لأننا ارتضينا بها في البداية ومن قبل المحكمة يجب أن يُقبل الحكم".